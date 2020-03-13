Екатеринбург, , 21:45 — REGNUM В Свердловской области региональная Общественная палата обеспечит общественный контроль за ходом голосования по поправкам к Конституции. Об этом на круглом столе заявил её руководитель Александр Левин.

Он отметил, что в регионе будут работать 2,5 тыс. участков. На каждом из них должно быть минимум два наблюдателя, а максимум — десять. Если подойти к вопросу по полной программе, то потребуется 25 тыс. человек.

«Мы поставили перед собой такую задачу и начали подписывать соглашения с общественными организациями, которые готовы предоставлять нам кандидатов для обучения», — сказал общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование пройдёт 22 апреля. Оно совпало со 150-летием со дня рождения Владимира Ленина. В этот день в регионе планируется организовать несколько праздничных мероприятий, чтобы привлечь население на участки.

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