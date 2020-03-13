Идлиб, Сирия, , 21:45 — REGNUM В северной части сирийской провинции Идлиб, контролируемой джихадистами, произошёл вооружённый конфликт местных жителей с боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 марта иранский портал Step News Agency.

Перестрелка произошла в районе КПП боевиков в городе Сармада.

По утверждению портала, причиной столкновения стал инцидент, в ходе которого местный житель был избит боевиками, проводившими досмотр людей и автомобилей.

После этого на пункт пропуска напали неизвестные вооруженные люди, открывшие огонь по джихадистам. В результате перестрелки с обеих сторон есть убитые и раненые.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане продлили арест журналисту по делу о финансировании ИГ*