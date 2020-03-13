Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Российские военные смогли обнаружить американский военный лагерь в арктической зоне спустя всего пять дней с момента его развертывания. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

По данным издания, два самолета Ту-142 воздушно-космических сил России пролетели над лагерем Seadragon, который американские военные развернули в море Бофорта — к северу от Аляски.

Уточняется, что российские стратегические бомбардировщики 9 марта совершали четырехчасовой полет в нескольких десятках километров от побережья Аляски.

Американские военные засекли российские самолеты и подняли в воздух истребители F-22 Raptor. Кроме того, на перехват также были подняты CF-18 Hornet ВВС Канады.

Издание отмечает, что американский военный лагерь, разбитый во льдах, был обнаружен русскими спустя всего пять дней с момента его развертывания, хотя, может быть, и раньше.

«Интересно, как русские нашли лагерь во льдах. База расположена в 50 милях от материка, вокруг — бесконечные ледяные поля <…> Но посыл ясен: Россия способна установить местонахождение сил США даже в Арктике», — пишет автор материала.