Екатеринбург, , 21:33 — REGNUM Принятая в 1993 году Конституция России «впитала» народную мудрость, но не могла предусмотреть всего. Об этом на круглом столе в Доме журналистов в Екатеринбурге заявил 13 марта глава Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Он отметил, что сейчас мы ушли далеко вперёд. Изменились и страна, и люди, и ситуация. Соответственно, назрели поправки.

«Нашей Конституции уже более 27 лет, она не исчерпала свой потенциал, однако требует дополнений. Это мировая практика — вносить поправки в основной закон страны», — сказал Левин.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам состоится в день 150-летия Владимира Ильича Ленина, 22 апреля. Отметим, в Свердловской области в этот день будут работать примерно 2,5 тыс. участков.

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