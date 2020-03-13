Москва, 13 марта 2020, 21:03 — REGNUM Апрельская сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы отменена из-за коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Решение принято на уровне руководства Совета Европы, уточнил парламентарий.
«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах», — заявил Слуцкий.
Распространение коронавируса негативно сказывается на политической социальной и экономической ситуации в Европе. ВОЗ объявила пандемию.
Россия сокращает авиасообщение со странами Евросоюза с 16 марта.