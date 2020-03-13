Екатеринбург, , 20:56 — REGNUM Поправки в Конституцию необходимо разъяснить населению через специальный темник. Об этом заявил политолог Андрей Мозолин.

Эксперт заявил на круглом столе по поправкам, что общественникам предстоит провести разъяснительную работу с жителями РФ.

«Было бы правильным создать темник о 46 поправках в Конституцию, составленный доходчивым языком», — сказал Мозолин.

Благодаря данной инициативе граждане смогли бы разобраться с теми социальными гарантиями, которые предлагаются в поправках к Основному закону.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам запланировано на 22 апреля 2020 года. Изменения были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным.

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