Рига, , 20:31 — REGNUM Министр экономики Латвии Ральф Немиро лишён доступа к государственной тайне. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, решение о лишении чиновника доступа к государственным секретам приняло Бюро по защите Сатверсме (SAB), которое проинформировало об этом премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

Кариньш рассказал журналистам, что в своём сообщении SAB не известил его о причинах такого решения, добавив, что это находится вне компетенции главы правительства.

Отмечается, что лишение допуска к гостайне означает для Немиро невозможность исполнять свои обязанности в дальнейшем. В этой связи, Каринш призвал его подать в отставку, а партию KPV LV, делегировавшую министра в состав правительства, выдвинуть нового кандидата.