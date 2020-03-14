Тегеран, , 09:11 — REGNUM 13 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подробно рассказал о мерах, принятых в борьбе с коронавирусом, а также об иностранной помощи, оказанной иранскому народу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам официального представителя, для Министерства иностранных дел большая честь быть одним из первых органов, которые поддержали людей в борьбе с коронавирусом.

Выступая перед журналистами, Мусави высоко оценил помощь китайского правительства и народа. «МИД Ирана поставил на повестку дня поддержку иранских граждан в других странах. В период вспышки вируса в Китае были предприняты все усилия для оказания помощи иранским студентам в Ухане», — отметил Мусави.

«После вспышки коронавируса в Иране МИД Ирана сосредоточил свои усилия на привлечении добровольной помощи от дружественных стран, а также международных организаций», — заявил официальный представитель.

К настоящему времени министерство здравоохранения Ирана получило следующие материалы из Китая:

1. Около 350 000 тестовых наборов на коронавирус;

2. Около 2 400 000 масок для лица;

3. Около 130 000 изолирующих халатов;

4. Около 120 дыхательных аппаратов;

5. Около 2800 термометров и пульсоксиметр;

6. Около 13 000 защитных очков;

7. Около 160 000 защитных средств для лица и головы;

8. Около 50 коробок специального препарата.

Руководитель Центра общественных связей и информации министерства здравоохранения и медицинского образования Киануш Джаханпур сообщил, что на сегодняшний день смертельным коронавирусом в стране заражены 11 364 человека, из них 514 умерли от этого вируса и 3529 выздоровели.