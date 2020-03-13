Багдад, , 19:53 — REGNUM Жалоба в связи с американскими авиаударами по территории Ирака будет подана Багдадом в Совет Безопасности ООН, сообщает 13 марта Reuters.

Информация об этом поступила из иракского министерства иностранных дел.

Напомним, американская авиация 12 марта нанесла удары по пяти объектам «Катаиб Хезболла», расположенным на территории Ирака.

В результате шесть иракских военных погибли. В Багдаде осудили эти действия.

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