Тегеран, , 09:17 — REGNUM 13 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности (СНБ) Али Шамхани в своем твиттере заявил, что, похоже, есть сходство между убийством генерал-лейтенанта Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандеса и утверждением США о ракетном нападении на базу Аль-Таджи в Багдаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шамхани написал, что во время визита в Ирак он попросил иракских официальных лиц установить личности исполнителей убийства генерала Сулеймани и Абу Махди.

«По-видимому, существует некоторая связь между заговором убийства и утверждением США о ракетном нападении на базу Аль-Таджи в Багдаде», — отметил он.

Ранее пентагон США подтвердил в своем заявлении, что авиаудары были нанесены по иракским базам «Хезболлы» в ответ на ракетные обстрелы лагеря Аль-Таджи на севере Багдада. Бомбардировщики нанесли удар по иракско-сирийской границе после того, как база возглавляемой США коалиции в Аль-Таджи была обстреляна 19 ракетами «Катюша» в 30 километрах к северу от Багдада.

По последним данным, в результате атаки были убиты четверо американских и британских военнослужащих, еще четверо получили ранения.