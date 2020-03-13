Екатеринбург, , 19:58 — REGNUM Российские граждане не понимают значения ряда поправок в Основной закон страны. Об этом заявил глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев.

Как передаёт «Уральский рабочий», руководитель выступил на круглом столе, где обсуждались будущие поправки. По словам Косинцева, ряд граждан не понимают, зачем вносить бога в текст Конституции, другие не видят смысла в поправке, касающейся президентского срока.

Тем не менее, гражданам очень важны социальные гарантии, которые также планируют прописать в новый вариант Конституции, добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам намечено на 22 апреля 2020 года. Идею внести изменения в Основной закон предложил президент России Владимир Путин.

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