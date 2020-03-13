Нижний Новгород, , 19:49 — REGNUM Роспотребнадзор усилил профилактику в образовательных учреждениях и на общественном транспорте Нижнего Новгорода, — сообщает NN.ru.

В школах и детсадах каждое утро меряют температуру воспитанникам, помещения дезинфицируют утром и вечером, санузлы — три раза в день, дверные ручки, перила, кнопки сливных бачков — каждый час.

Родителей уговаривают отказаться от поездок во время школьных каникул за границу. Из-за роста заболеваемости гриппа и ОРВИ в Нижнем Новгороде ограничено проведение массовых мероприятий. В общественном транспорте перед каждым рейсом дезинфицируют ручки, кнопки, поручни.

«Управление Роспотребнадзора рекомендует в срочном порядке отстранять, не допускать к работе заболевших сотрудников различных предприятий и организаций и обязать их обращаться в медицинские учреждения, ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах», — уточняют специалисты.