Москва, , 20:20 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Экология» цены на автомобильные шины вырастут в этом году. Причина кроется в новой Концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

Иностранные компании — изготовители шин, имеющие свои производства на территории России, призвали правительство РФ прислушаться к их доводам, касающимся запрета на утилизацию их продукции с привлечением утилизирующих компаний. Такой запрет содержится в концепции Минприроды, согласно которой должны произойти изменения процедуры обращения с изношенными шинами. Изменения включают в себя также увеличение норматива утилизации объёма произведённых и импортируемых шин до 100% и введение расширенного экологического сбора, которым будет распоряжаться «Российский экологический оператор» («РЭО»).

Некоммерческая организация «ЭкоШинСоюз», считает, что такие меры приведут к росту цен на шины в России на 4−7%. По мнению представителей «ЭкоШинСоюза», 100-процентная утилизация невозможна; в нашей стране за три года действия РОП этот показатель составляет всего лишь 30%, и надежда на то, что компания-монополист «РЭО» заставит взлететь его до предела, крайне мала.

В настоящее время шины утилизируются по принципу РОП, который начал действовать с января 2015 года. Производители и импортёры шин самостоятельно утилизируют свою продукцию тремя способами — либо создают мощности по утилизации, либо заключают договоры на утилизацию с подрядчиками, либо платят экологический сбор в государственную казну.

В своей концепции Минприроды лишает производителей и импортеров шин возможности заключать договоры на утилизацию с подрядчиками. Кроме того, создать собственные мощности для утилизации можно каждой компании по отдельности, а не союзом производителей и импортеров. И самый возмутительный по мнению «ЭкоШинСоюза» пункт: экологический сбор будет взиматься за весь объём выпущенных в обращение товаров. Фактически это означает, что импортёры будут вынуждены оплачивать сбор при ввозе продукции на территорию РФ, вне зависимости от того, когда она будет продана конечному потребителю.

За последние три года силами «ЭкоШинСоюза» в России утилизировано 155 тыс. тонн шин — это больше половины общего объема утилизированных шин в стране. Члены союза проводили утилизацию силами 26 подрядчиков — утилизирующих компаний. Теперь цепочка должна быть разрушена в пользу казны и «РЭО». Дополнительные расходы на утилизацию, таким образом, будут включены в цену шин в магазине. Так что платить за отходы снова придется простым автовладельцам. По данным «Автостата», в России на 1 января 2019 года насчитывалось 57,5 млн автомобилей разного класса. Из них легковые составляют 43,5 млн.

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