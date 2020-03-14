Тегеран, , 09:07 — REGNUM 13 марта в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа о недавних атаках в Ираке официальный представитель МИД Аббас Мусави заявил, что Трамп должен пересмотреть присутствие и поведение своих войск в регионе вместо рискованных действий и необоснованных обвинений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Власти США не могут переложить последствия своего незаконного присутствия в Ираке и реакцию иракского народа в связи с убийствами своих военачальников на других», — подчеркнул Мусави.

Кроме того, официальный представитель отметил: «Вместо рискованных действий и необоснованных обвинений Трамп должен тщательно проанализировать присутствие и поведение своих войск в регионе и не уходить от ответственности».

Ранее в своем заявлении Пентагон сообщил, что США нанесли оборонительные высокоточные удары по объектам Катаиб-Хезболлы на всей территории Ирака. «Эти объекты включают в себя склады, в которых размещалось оружие, используемое для поражения войск США и союзников», — говорится в заявлении.