Белград, , 19:43 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич обсудит с представителями партий, намеренных участвовать в предстоящих парламентских выборах в стране, возможность перенести дату их проведения из-за пандемии коронавируса.

Также Вучич намерен обговорить с ними вопрос организации предвыборной кампании в условиях запрета общественных мероприятий, передает сербский телеканал РТС.

Вучич подчеркнул, что в данный момент самая главная задача — сохранить здоровье населения.

Напомним, что очередные парламентские выборы намечены на 26 апреля. Часть оппозиционных партий, объединенных вокруг «Союза за Сербию», намерена бойкотировать выборы, так как не считает, что в стране существуют условия для проведения справедливой и равноправной предвыборной кампании.

В Сербии зарегистрирован 31 случай заболевания коронавирусом.