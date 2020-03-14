Тегеран, , 08:43 — REGNUM 12 марта четвертая медицинская партиявесом в 2 тонны была отправлена от шанхайских компаний и граждан в Тегеран через генеральное консульство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Шанхае. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.

Спасательные средства включают в себя халаты, маски, оксиметры, защитные очки, перчатки и медикаменты, пожертвованные китайскими компаниями и людьми, чтобы помочь иранскому народу бороться с коронавирусом, известным как COVID-19. Медицинская помощь была отправлена в Тегеран на грузовом самолете Mahan.

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Шанхае Рамезан Парваз заявил, что в то время как жестокие санкции правительства США затруднили иранскому народу противостоять болезни и показали миру истинное лицо американских чиновников, массовая помощь иранскому народу со стороны Китая продолжаются.

Парваз отметил массовые пожертвования как символ дружбы между двумя народами, уходящей корнями в богатую историю двух стран, и подчеркнул, что дружественные двусторонние отношения будут укрепляться в будущем.