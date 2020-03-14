Тегеран, , 09:00 — REGNUM Посольство Исламской Республики Иран (ИРИ) в Токио высоко оценило решение Японии пожертвовать Ирану 23,5 миллиона долларов медицинской помощи для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.

«Тотальная борьба с вирусом COVID-19 требует глобальной солидарности», — говорится в сообщении иранского посольства в Токио, опубликованном в твиттере. Кроме того, посольство отметило, что дружественные действия японского правительства по предоставлению Ирану медицинской помощи на сумму 23,5 доллара заслуживают высокой оценки.

Вспышка коронавируса, которая первоначально разразилась в китайском городе Ухань в конце прошлого года, затронула более 110 стран и регионов, включая Иран и Японию. По имеющимся данным, вирус заразил 10 075 человек в Иране, погибло 429. В Японии от коронавируса умерли 19 человек, зарегистрировано 690 случаев заражения.