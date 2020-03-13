Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Уровень напряжённости между Тегераном и Вашингтоном остаётся высоким, сообщил 13 марта журналистам Кеннет Маккензи, возглавляющий американское центральное командование.

Маккензи «Считаю, что угроза остаётся очень высокой. Считаю, что напряжённость в действительности не спала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маккензи заявил, что устранением иранского генерала Касема Сулеймани Ирану был преподан урок о «воли» США. Иран, по мнению Маккензи, наконец начинает понимать, на что способны США.

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