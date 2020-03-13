Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп собирается объявить в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Reuters.

Речь идет о применении закона Роберта Т. Стаффорда о ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайной помощи. Данный закон призван обеспечить дополнительное федеральное финансирование местных органов власти в период чрезвычайной ситуации.

Напомним, что ранее сегодня Трамп анонсировал пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США число зараженных коронавирусом растет. Тестовая система, предложенная для массового использования оказалась не очень эффективной.