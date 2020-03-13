Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Иранские власти сделали выводы о том, каковы потенциал и воля США — их противника, сообщил 13 марта журналистам возглавляющий центральное американское командование Кеннет Маккензи.

Комментируя теперешнее отношение Ирана к США, американский генерал заявил, что Тегеран «усвоил урок» о том, каково это — противостоять Вашингтону.

Таким уроком, отмечает Маккензи, стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани. До этого убийства иранцы хотя и знали о военной мощи Штатов, но, видимо, сомневались относительно «воли» Вашингтона.

Маккензи «Теперь наша воля им чуть более ясна. Это имело воздействие на их расчёты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США физически устранили Сулеймани 3 января 2020 г., назвав это местью за агрессию в Ираке, которую, по мнению США, организовали силы Ирана, в том числе Сулеймани.