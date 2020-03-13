Вашингтон, 13 марта 2020, 19:35 — REGNUM Иранские власти сделали выводы о том, каковы потенциал и воля США — их противника, сообщил 13 марта журналистам возглавляющий центральное американское командование Кеннет Маккензи.
Комментируя теперешнее отношение Ирана к США, американский генерал заявил, что Тегеран «усвоил урок» о том, каково это — противостоять Вашингтону.
Таким уроком, отмечает Маккензи, стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани. До этого убийства иранцы хотя и знали о военной мощи Штатов, но, видимо, сомневались относительно «воли» Вашингтона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США физически устранили Сулеймани 3 января 2020 г., назвав это местью за агрессию в Ираке, которую, по мнению США, организовали силы Ирана, в том числе Сулеймани.