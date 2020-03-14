Тегеран, , 08:47 — REGNUM 13 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил мастерство и эффективность иранского медицинского персонала в борьбе со вспышкой коронавируса и заявил, что Иран не нуждается в американских врачах, поскольку обладает эффективной современной системой здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«У нас самый лучший, самый эффективный и смелый медицинский персонал в мире, и нам не нужны никакие американские врачи для решения своих проблем», — написал Мусави в своем твиттере.

«Вместо лицемерного сострадания и отвратительного хвастовства остановите экономический и медицинский терроризм, чтобы медицинский персонал и народ Ирана получили доступ к медицинским товарам и оборудованию», — отметил он. Кроме того, официальный представитель посоветовал властям США обратить внимание на американский народ и проблемы внутри страны.

По имеющимся данным, 3 276 человек из общего числа 10 075 инфицированных на данный момент в стране выздоровели от вируса, в то время как 429 погибли.