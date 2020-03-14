Тегеран, , 08:49 — REGNUM 12 марта Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал ассоциированные организации и государства-члены поддержать усилия Ирана по противодействию вспышке коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 марта.

Пресс-секретарь Генерального секретаря Стефан Дюжаррик сделал это заявление в ответ на письмо министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа.

«Мы получили копию письма Зарифа», — сообщил он, отметив, что генсек ООН глубоко обеспокоен распространением коронавируса в Иране, поскольку государство является одной из стран, серьезно пострадавших от этого вируса.

«Генеральный секретарь выразил солидарность с иранским правительством и народом в борьбе с коронавирусом и высоко оценил их усилия по борьбе с ним», — заявил Дюжаррик. По словам пресс-секретаря, Иран может воспользоваться поддержкой институтов ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, представитель ООН заявил, что он также осведомлен о нехватке лекарств, что делает борьбу с вирусом очень трудной задачей. Дюжаррик также призвал государства-члены предоставить Ирану необходимые средства в сложившейся ситуации.