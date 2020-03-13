Минск, , 19:18 — REGNUM Белорусские граждане ведут подрывную деятельность против белорусского государства. Об этом сегодня, 13 марта заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу МВД республики Юрия Караева.

«Нам надо смотреть подальше — чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации, — сказал Лукашенко. — Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе».

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