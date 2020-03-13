Махачкала, , 19:19 — REGNUM Глава Казбековского района Дагестана Гаджимурад Мусаев ушел в отставку по собственному желанию. Его заявление о досрочном прекращении полномочий 12 марта было принято депутатами районного собрания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации района.

Народные избранники также объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен заместитель Мусаева Ильяс Шабазов.

Гаджимурад Мусаев был избран главой Казбековского района Дагестана в августе 2015 года после того, как более года занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности. Перед этим он около 10 лет работал в органах внутренних дел, в том числе был начальником отдела полиции по Казбековскому району.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала марта в Дагестане в отставку по собственному желанию также подали главы Кайтагского, Карабудахкентского, Унцукульского, Чародинского и Курахского районов. Некоторые из них уже объявили о своем намерении участвовать в новых выборах, которые состоятся в этом году.