Донецк, , 18:59 — REGNUM Вооруженные силы Украины за неделю более 100 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики свыше 500 боеприпасов. Об этом сообщил 13 марта заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«За неделю вооружённые формирования Украины 102 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения», — сообщил он.

Всего, по словам Басурина, по районам 23 населенных пунктов ДНР было выпущено 18 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметров, 263 мины калибром 120 и 82 миллиметра, 246 гранат различного типа.

По данным властей ДНР, за неделю в результате обстрелов со стороны Украина получил ранение мирный житель 1964 года рождения, повреждены 19 домостроений в населённых пунктах Гольмовский, Зайцево, Крутая Балка и Саханка, а также газопровод в Донецке.

Басурин отметил, что сведения обо всех нарушениях режима прекращения огня с украинской стороны с приложением фото‑ и видеоматериалов были переданы следственным органам ДНР и направлены в международные организации.