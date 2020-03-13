Белград, , 18:48 — REGNUM Политическое решение косовского вопроса — национальный приоритет Сербии. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 12 марта во время выступления перед студентами юридических факультетов университетов в Белграде и Новом Саде.

По его словам, Сербия конструктивно подходит к диалогу, в отличие от сепаратистского, которое не выполнило даже минимума своих обязательств.

Министр иностранных дел Сербии подчеркнул, что Косово — это приоритетная тема внутренней и внешней политики, но одновременно и большой вызов для безопасности страны.

«Мы вкладываем усилия в защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны, защищая этим самим международное право, Хартию ООН, роль Совета Безопасности ООН, а также важные инструменты сохранения равновесия сил в международных отношениях», — отметил Дачич.

В качестве одного из самых значимых успехов Белграда на внешнеполитической арене Дачич упомянул результаты, достигнутые в ходе кампании по отмене признания независимости Косово третьими странами, которая должна доказать, что «вопрос Косово и Метохии решен пока не окончательно».

«До нынешнего дня 18 стран отозвало признание независимости Косово. Я уверен, что успех, который мы достигли и решения об отмене признания Косово станут предметом более широкого обсуждения в теории международных отношений», — отметил глава МИД Сербии.

Дачич добавил, что полноценное членство в Евросоюзе остается одной из стратегических целей внешней политики Сербии. При этом он отметил, чтопроцесс евроинтеграции должен был бы происходить более быстро.

Напомним, что ранее Приштина в качестве условия отмены стопроцентных пошлин на сербские товары потребовала от Белграда остановить кампанию по отмене признания Косово третьими странами.

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