Ашхабад, , 18:33 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил председателю госконцерна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыеву строгий выговор с последним предупреждением за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и серьезные недостатки в работе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер крайне недоволен тем, что подчиненное «Туркменхимии» предприятие — Гарлыкский горно-обогатительный комплекс с момента ввода в эксплуатацию демонстрирует свою нерентабельность.

Также Бердымухамедов раскритиковал построившую и оснастившую оборудованием Гарлыкский комбинат белорусскую компанию «Белгорхимпром», обвинив ее в «затягивании сроков реализации проекта.

«С большим отставанием от графика велось сооружение производственных объектов комплекса, неоднократно переносились сроки его сдачи в эксплуатацию, некачественно выполнялись строительные и другие предусмотренные контрактными обязательствами работы. Все это — следствие халатного отношения к делу со стороны подрядчика», — считает президент Туркмении.

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