Москва, , 18:33 — REGNUM Поправки к Конституции России, касающиеся научно-технического прогресса, помогут создать базу для экономического рывка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил президент Российской академии образования, член рабочей группы по реформе Конституции Юрий Зинченко.

«Для нас и для меня лично очень важно, что туда войдёт поправка о закреплении специально за правительством ответственности по научно-технологическому развитию страны. Это очень важно, потому что у нас закреплены социальные обязательства, но то, что касалось научно-технологического развития страны, — эта поправка тоже туда вошла», — заявил Зинченко.

«Это очень важно. Потому что мы понимаем, что любой рывок, любое движение общества вперёд связано с успехами науки, созданием новых технологий, с их реализацией в промышленности и так далее. Есть то, на что можно опираться, чтобы уверенно смотреть вперёд», — подчеркнул он.