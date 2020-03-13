Анкара, , 18:44 — REGNUM Доклад Госдепа по несоблюдению прав человека в Турции составлен в интересах сил, являющихся противниками теперешнего турецкого руководства, сообщает 13 марта МИД этой страны.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства сказано, что в докладе Госдепа участников военного мятежа в Турции 15 июля 2016 года называют «невинным гражданским объединением».

Между тем, речь идёт об организации FETO, которую, отмечают в Анкаре, турецкое правительство считает террористической и «угрожающей существованию» Турции. Доклад, считают в турецком МИД, явно составлен в интересах антитурецких сил в Соединённых Штатах.

Напомним, доклад Госдепа о нарушении прав человека в ряде стран, в том числе и в Турции, американское внешнеполитическое ведомство опубликовало 11 марта.

Что касается антитурецких сил в Соединённых Штатах, о которых упоминает Анкара, в США проживает глава FETO Фетуллах Гюлен, выдачи которого Турция безуспешно добивается, считая его вдохновителем военного мятежа 2016 г.