Подгорица, , 18:29 — REGNUM Черногорская судебная система по-прежнему не пользуется требуемым уровнем доверия граждан, который упал с 48 до 34 процентов по сравнению с декабрем 2017 года. Таковы данные опроса, проведенного Центром мониторинга и исследований (CeMI).

Президент CeMI Златко Вуйович, комментируя итоги исследования отметил, что несмотря на значительный прогресс в предыдущем периоде, особенно когда речь идет о сокращении продолжительности судебных разбирательств и совершенствовании процедур правоприменения и успешном внедрении новых институтов, судебную систему есть за что критиковать.

«Политическое влияние на суд считается самой большой проблемой в их работе, и оно вызывает главное недоверие», — сказал Вуйович.

По его словам, растущей проблемой, по мнению граждан, является сумма судебных издержек, на что указали 23 процента респондентов.