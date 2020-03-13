Москва, , 18:27 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов сообщил об отрицательном анализе на коронавирус.

«Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус — отрицательный!» — написал Катасонов в Facebook.

Парламентарий прилетел из Франции в аэропорт «Шереметьево», где, по его словам, «выход на посадку был осуществлён через терминал D, где никакое уведомление мне вручено не было».

Он также призвал службы сделать выводы из этого, а также из того, что в то время, по его сведениям, все рейсы из стран с неблагоприятной ситуацией осуществлялись через терминалы F и Е, где проводились дополнительный контроль и уведомление пассажиров.

Парламентарий также попросил прощения у коллег и сотрудников аппарата за то, что создал для них такие сложности и повлиял на их планы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания 12 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что Катасонов не прошел карантин по прилету из Франции. На карантин были отправлены депутаты — соседи парламентария по залу пленарного заседания, а также те, с кем он контактировал.

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