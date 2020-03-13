Бухарест, , 18:21 — REGNUM Лудовик Орбан предложен в качестве кандидата на должность премьер-министра Румынии, передаёт 13 марта Румынское телевидение.

Кандидатуру Орбана, который после объявления о своей отставке (в конце прошлого месяца) считается временным премьер-министром, предложил президент этой страны Клаус Йоханнис. Такое решение он принял после переговоров с представителями партий.

Йоханнис «Единственное предложение, которое я получил, — Лудовик Орбан, и, соответственно, я выдвинул Лудовика Орбана на должность премьер-министра».

Румынский президент пояснил, что то правительство, которое возглавляет Орбан (оно временное) неплохо действует, особенно учитывая проблемы в стране, в том числе связанными с эпидемией коронавируса. Эти проблемы быстро не решить, так что предлагается оставить Орбана во главе правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта румынские парламентарии будут голосовать за правительство, которое Йоханнис сегодня поручил сформировать Орбану.

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