Москва, , 18:19 — REGNUM Несмотря на то, что на голосовании гражданам России предложат голосовать за единый пакет в Конституцию России, это не отразится на консолидированном одобрении предлагаемых изменений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил заявил политолог, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

«Многие поправки правильные, но друг с другом не связанные. По-хорошему было бы правильно голосовать за каждую поправку, за каждый пункт или хотя бы блок поправок отдельно. В данном случае перед человеком, который придёт на голосование, встанет очень простой вопрос — если я поддерживаю не все поправки в эту Конституцию, если какие-то мне не нравятся, должен ли я голосовать всё равно «за»? Получится определённая дилемма, но, как мне кажется, она будет очень быстро разрешена», — заявил Данюк.

«В целом поправки полностью отражают ситуацию, в которой находится наша страна в контексте внутреннего устройства, внутренней политики и международной обстановки. Я лично считаю, что поправки своевременны, поправки правильны. Если Конституция 1993 года, о чём неоднократно говорил Путин, ещё не изжила свой потенциал, то, по крайней мере, она нуждалась в хорошем обновлении. Это обновление будет произведено, что ещё больше укрепит основу, фундамент нашей российской государственности», — отметил он.