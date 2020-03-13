Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 13 марта, написал, что он даст в Белом доме срочную пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом.

Сообщение в аккаунте Трампа появилось сразу после того, как стало известно, что коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару.

Не далее как несколько дней назад Трамп принимал Болсонару в Белом доме. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Венесуэле и в Латинской Америке в целом.

Через несколько дней появилась информация о том, что один из членов бразильской делегации, побывавший в Белом доме, болен коронавирусом. Теперь коронавирус диагностировали у президента Бразилии.

В эти минуты в Белом доме проходит экстренное совещание по ситуации с коронавирусом.