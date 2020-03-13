Москва, , 18:17 — REGNUM Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии РФ подвело итоги 2019 года и уточнило задачи на 2020 год. Об этом ИА REGNUM 13 марта сообщила пресс-служба Росгвардии. По ее данным 13 марта в Москве завершила работу итоговая коллегия Росгвардии, в мероприятиях которой участвовал руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии.

Как сообщается, члены коллегии обсудили результаты выполнения планов по развитию войск национальной гвардии, текущее состояние деятельности ведомства и выработали решения, направленные на ее дальнейшее совершенствование.

Кроме того, государственными и ведомственными наградами наградили военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ, которые отличились при исполнении воинского и служебного долга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бойцы Росгвардии в настоящее время обеспечивают правопорядок в местах изоляции граждан, зараженных коронавирусом, и находятся в постоянной готовности на случай чрезвычайных ситуаций.

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