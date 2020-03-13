Рим, , 18:15 — REGNUM

Правительство Италии перенесет проведение национального референдума и всех местных выборов, которые должны были пройти весной 2020 года, на более поздний срок, предполагается, что официально об этом решении будет объявлено вечером в пятницу, 13 марта.

На референдуме по инициативе партии популистов (входит в состав правящей коалиции) предполагалось рассмотреть инициативу о сокращении численности депутатов обеих палат парламента на треть — ради экономии средств и повышения качества работы.

По данным на 12 марта, от коронавируса в Италии умерли 1016 человек, количество жертв за сутки выросло более чем на 20%. Всего коронавирусом заражены 12 839 человек, что также более чем на 20% больше, чем днем ранее. Выздоровели 1258 граждан, в сравнении с данными 11 марта этот показатель увеличился также на 20%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров, заведений общественного питания и торговых заведений (за исключением аптек, продуктовых и табачных магазинов, АЗС и т. п.), гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.