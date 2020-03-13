Москва, , 18:08 — REGNUM Среди самых актуальных вопросов по реформе Конституции для граждан стали темы социальный гарантий и сохранения территориальной целостности России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае, председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

«Общественная палата Хабаровского края провела большие общественные обсуждения по данным поправкам. Пригласили и политические партии, и традиционные конфессии, и представителей некоммерческих организаций, неравнодушных граждан — все могли прийти, высказать свою позицию и дать свои предложения», — заявил Белоглазов.

По его словам, подавляющая часть предложений в Хабаровском крае касалась положений социального блока.

«Это говорит о том, что уровень жизни и качество жизни — вопрос, который больше всего беспокоит людей. Но при этом очень часто даже во время общественных обсуждений звучали неоднократно предложения о фундаментальных вопросах, касающихся безопасности. Мы были свидетелями, как народный артист Владимир Машков на встрече с президентом в федеральной рабочей группе, сформулировал эту идею в трёх словах: запретить отчуждение территорий. То же самое говорили и жители Хабаровского края», — подчеркнул он.