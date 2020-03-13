Владимир, , 17:57 — REGNUM Бюро расследований ОНФ совместно с Федеральной антимонопольной службой проверили соблюдение законодательства при строительстве и покупке фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской области. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба ОНФ, организация сообщила о признаках картельного сговора в ФАС.

Ведомство проверило департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области и департамент здравоохранения региона, а также организации, занимающихся строительством ФАПов. В 2019 году регион заключил контракты на строительство и покупку объектов в малых населенных пунктах на сумму более 250 млн рублей. При анализе закупок эксперты ОНФ выявили признаки картельного сговора: торги проводились с минимальным снижением начальной цены и без совместного участия в них подрядчиков. Также имелись косвенные признаки участия департамента здравоохранения области в распределении торгов.

Некоторые ФАПы, которые должны быть сданы в 2019 году, еще не достроены — в деревне Кипрево и селе Лучинском (стоимость обоих контрактов составляет около 45 млн рублей).

«Это первое подобное мероприятие, но не первый картель, который выявляют эксперты Народного фронта. Активисты и эксперты Бюро расследований ОНФ помогают нам с анализом закупок и подсвечивают информацию из регионов. Это эффективная связка, которая помогает выявлять сговоры на торгах», — прокомментировал заместитель начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Павел Ремесюк.