Владимир, 13 марта 2020, 17:57 — REGNUM Бюро расследований ОНФ совместно с Федеральной антимонопольной службой проверили соблюдение законодательства при строительстве и покупке фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской области. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба ОНФ, организация сообщила о признаках картельного сговора в ФАС.
Ведомство проверило департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области и департамент здравоохранения региона, а также организации, занимающихся строительством ФАПов. В 2019 году регион заключил контракты на строительство и покупку объектов в малых населенных пунктах на сумму более 250 млн рублей. При анализе закупок эксперты ОНФ выявили признаки картельного сговора: торги проводились с минимальным снижением начальной цены и без совместного участия в них подрядчиков. Также имелись косвенные признаки участия департамента здравоохранения области в распределении торгов.
Некоторые ФАПы, которые должны быть сданы в 2019 году, еще не достроены — в деревне Кипрево и селе Лучинском (стоимость обоих контрактов составляет около 45 млн рублей).