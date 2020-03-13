Москва, , 17:55 — REGNUM Те предложения, которые не нашли отражение в поправках Конституции России, всё равно так или иначе будут учтены в дальнейшем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил президент Российской академии образования, член рабочей группы по реформе Конституции Юрий Зинченко.

«Достаточно активен процесс обсуждений и самих поправок, и необходимости их внесения. В рабочей группе мы рассмотрели абсолютно все предложения, которые к нам в рабочую группу поступили. По тем поправкам, которые к нам поступили, мы честным образом отработали каждую. И понятно, что Конституция — это документ особого рода, Основной закон, не все нормы, которые хотелось бы закрепить, умещаются в формат Конституции», — заявил Зинченко.

В связи с этим рабочая группа предложила кроме тех поправок, которые нашли своё отражение в законопроекте, а затем рассматривались в Госдуме и в региональных парламентах, также рассмотреть поступившие предложения в контексте других документов.

«Чтобы те предложения, которые не попадают в формат Конституции, были учтены в других федеральных законах или в подзаконных актах. Например, в распоряжениях и постановлениях правительства, в актах федеральных органов исполнительной власти. Ни одна поправка не осталась без внимания», — пояснил он.