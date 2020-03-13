Москва, , 17:49 — REGNUM Попытки депутатов КПРФ выступить в качестве оппозиционной стороны в ходе голосований в региональных заксобраниях по поправкам в Конституцию поставило партию в двусмысленное положение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Поутремский.

«Что касается процесса, происходящего на уровне региональных законодательных собраний, там в очень странной ситуации оказались коммунисты. Простите мне эту метафору, но как-то «пчёлы против мёда». Коммунисты выступают против поправок, которые, собственно, во многом совпадают с программой и деятельностью партией — гарантии государства перед гражданами, социальные гарантии в индексации пенсий и так далее», — заявил Поутремский.

«По моему ощущению, коммунисты оказались заложниками. Попытки устроить политический торг, а идеологически это выглядит более чем странно», — подчеркнул он.