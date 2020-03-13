Москва, , 17:45 — REGNUM Гарантируемые Конституцией Россией социальные обязательства государства, которые заложены в выдвигаемых на голосование поправках, уже сейчас начинают воплощаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Материнство и детство — то, что гарантируется Конституцией, это тоже серьёзно. Говорят, это ведь Основной закон, как это реально «потрогать»? Пожалуйста — президент уже внёс предложения и Государственная Дума уже приняла поправки в третьем чтении в федеральный бюджет. 150 млрд в этом году будут выделять пособий на женщин с первым ребёнком. В следующего году — уже будет 156 млрд, ещё через год — 164 млрд дополнительно», — заявил Калинин.

«Конституция это основной закон и его положения найдут обязательно найдут отражение в федеральных законах, региональных законах или в постановлениях правительства», — подчеркнул он.