Москва, , 17:44 — REGNUM Празднование 8 марта, «обнуление» президентских сроков, скачки валют и груды сообщений о коронавирусе — эти события заполнили весь новостной эфир. Однако телеграм-каналы нашли и другие события, повеселив читателей чемпионатом по пощечинам в Красноярске, растаявшим памятником в Екатеринбурге и другими любопытными историями.

Центральный федеральный округ

Пока вся страна обсуждает валютные пертурбации и хронику распространения коронавируса, «Черноземец» дал читателям возможность отдохнуть от мрачных прогнозов и рассказал про сову-сипуху, которая вернулась в Воронежскую область спустя столетие. Последний раз ее здесь видели 109 лет назад. Теперь сипуха вернулась и живет в заброшенном здании рядом с заповедником.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге инновационно подошли к судьбе городских кошек. В многоквартирных домах собственники будут на собраниях решать, готовы ли мириться с присутствием в подвалах бездомных животных. Если да, за кошками придется организовать надлежащий уход. «Мне кажется, что этот подход стоит расширить и на бомжиков. А то получается как-то не по-людски: кошек мы спасать готовы, а попавших в беду людей — нет», — предлагает дополнить программу автор канала «Ночной губернатор».

В Гатчинском районе Санкт-Петербурга тем временем появился странный памятник: большой валун с нахлобученной на него короной. В народе арт-объект прозвали первым в мире памятником коронавирусу, но есть и другие варианты: «царь-камень», «картошка — царица полей». «Даже не знаем, что нас больше удивляет в этой истории — сам объект или его названия», — пишет канал 1703.

Любопытную тему коронавируса продолжил «Вологодской канвой». Канал полагает, что вакцина от вируса, несмотря ни на что, не будет востребована, по крайней мере в Череповце: «У нас тем временем новости средневековья: каждая третья череповецкая мама оказалась антипрививочницей… Вы все еще ждете появления вакцины от коронавируса? А напрасно, ее все равно откажутся вводить».

Приволжский федеральный округ

«Местные» рассказывают о курьезном памятнике рублю в Ульяновске. Памятник представляет собой большой рубль и гордую надпись «Наш рубль не заржавеет». Создатели памятника уверяли, что рубль выточен из нержавеющей стали. Увы, на днях стало известно, что нержавеющий рубль заржавел.

«Пермский глобус» узнал продолжение громкой истории об иске Арнольда Шварценеггера к пермской компании Promobot, которая выпустила робота с внешностью актера. По сообщениям СМИ, иск был на 10 миллионов долларов, но на днях оказалось, что его вообще не было. Неясно, кто запустил «утку», однако пермская фирма явно оказалась в выигрыше после яркой пиар-кампании.

Оригинальное преступление произошло в Башкирии. 8 марта мужчина попытался ограбить цветочную лавку, угрожая металлической зажигалкой. Как узнали «Новости Башкирии и Уфы», на такой поступок мужчину толкнуло желание поздравить даму с Международным женским днем.

«Злой самаритянин» возмущается опечатками. В официальном приглашении на концерт в оперный театр, где в честь 75-летия Победы исполняли «Седьмую симфонию» Дмитрия Шостаковича, композитора назвали Шостоковичем. Автор канала по этому поводу вспоминает другие самарские опечатки: «В 2017 году международную известность получила фотография Юрия Гагарина с подписью «Алексей Гагарин», которая появилась на экране главной сцены самарского фестиваля «ВолгаФест» в День России. А в декабре прошлого года пользователи соцсетей опубликовали фото дорожного указателя с надписью «ГАГРИНА улица», который установили на перекрестке улиц Красноармейская и Никитинская в Самаре».

Сибирский федеральный округ

В Красноярской области оконфузились организаторы открытого Кубка по мини-футболу на снегу. Победителей наградили медалями и пивом, сообщает «Стрелка».

В самом Красноярске прошло другое интересное спортивное мероприятие — чемпионат по пощечинам. Об этом рассказали Gornovosti.

Омские СМИ нашли новую тему для обсуждений — неуловимого маньяка, который мажет неправильно припаркованные машины фекалиями. «Сибирский панк» возмущается, зачем прославлять «фекального» Герострата. «Прозвище какое дали — «фекальный маньяк». Рублем бы одарить того, кто придумал. Сообщают о каждом его выходе «на охоту». Давайте, давайте, куйте славу родному городу. Тоже нашли неуловимого художника Бэнкси».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге знаменитый супрематический крест, нарисованный на площади, «растаял» вместе со снегом. От работы, которую сделали летом прошлого года в рамках фестиваля «Стенограффия», остались небольшие очертания. Восстанавливать арт-объект не планируется, пишет ItsMyCity.

Южный федеральный округ

В Волгоградской области решили провести референдумом по переводу часовых стрелок. «Опять», — удивляется «СталинГумрак». Дело в том, что всего два года назад здесь по просьбе ветеранов уже проводили референдум и решили жить по местному времени. Теперь нашлись другие ветераны, которым неудобно жить по местному времени, на час впереди Москвы. Они просят вернуть московское время. «Прямо битва ветеранов за часы. Это ж так до бесконечности может продолжаться. Предлагаем вот что: пусть ветераны определятся какое им время надо — волгоградское или московское. Опросы давайте проведем, навестим каждого ветерана, поговорим — их осталось-то уже… А как они определятся, так и решим, что с этим временем делать. Иначе так и будем референдить каждые два года. А это вообще-то дорогое удовольствие», — пишет канал.

Между тем время в некоторых местах города, кажется, остановилось. Иначе трудно объяснить, почему в центре Волгограде до сих пор стоит украшенной живая ель. «На дворе уже март, в центре Волгограда все еще стоит нарядная новогодняя елочка», — удивляется V1.ru.

Хорошая новость пришла из Крыма. По Крымскому мосту пустили рельсовые автобусы по Крымскому мосту. Авторы «КрымИнформ» проехали на них и рассказали о впечатлениях: «Это, конечно, круче, чем даже на дальнем пассажирском поезде — он проходит Керченский пролив обычно ночью. При свете дня можно насладиться видами Черного и Азовского морей. Ну и взглянуть сверху на автомобильную часть моста. Мы уверены, что туристы будут покупать билеты просто для того, чтобы полюбоваться».

У «Кубанской телеги» другая симпатичная новость. Международные критики оценили кубанские вина как «превосходные и рекомендованные к покупке». Две марки вина получили 87 и 89 баллов.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Большой Ставропольский канал» передает, что в крае придумывают весьма неожиданные способы, чтобы прославиться. На днях по центру Пятигорска проехал молодой человек в тазике. Нелепости добавлял деловой костюм героя и его обстоятельный разговор по телефону. «Видео, естественно, попало в соцсети. Помимо популярности герою оно принесло и проблемы. Парочку — парня и его подругу, к иномарке которой привязали таз, вычислили дорожные полицейские. Первому напомнили об опасности пранков на дороге, второй впаяли штраф, в том числе за просроченный ОСАГО».

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» радуется новостям магаданского МЧС, которое сообщило, что спасло голубя, упавшего в вентиляционную шахту. Птица «попала в сложную ситуацию», как писали некоторые местные издания. «Мораль сей истории: если у ведомства есть время на описание подобных подвигов, значит, ничего страшного в регионе не происходит. И это прекрасно — даешь больше историй про спасенных голубей!»

Такие истории рассказывали телеграм-каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.