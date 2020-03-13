Пекин, , 17:43 — REGNUM Совместный механизм по контролю и профилактике распространения вирусной пневмонии создан Китаем и Южной Кореей, сообщает 13 марта Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную в МИД КНР.

В онлайн-формате прошло первое совещание, на котором были обсуждены вопросы направлений и мер по укреплению сотрудничества и взаимодействия в борьбе с эпидемией. Предполагается, что механизм будет работать под руководством МИД двух стран. Ожидается участие в нём с обеих сторон органов здравоохранения, образования, таможни, иммиграции и гражданской авиации.

Совещания двустороннего механизма будут созываться по мере необходимости.