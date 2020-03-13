Подгорица, , 17:41 — REGNUM Правительство Черногории ввело ряд мер по недопущению распространения коронавируса. Пока в стране не зафиксировали ни одного заболевшего.

Тем не менее, вице-премьер Черногории Милутин Симович заявил на заседании национального координационный совета по инфекционным болезням: «К сожалению, мы являемся свидетелями того, что многие страны опоздали с принятием мер, что привело к массовому распространению эпидемии. Мы не должны совершать такую ошибку, и именно поэтому мы действуем сейчас».

В Черногории отменяются занятия в школах и закрываются детские сады минимум на 15 дней. Закрыта часть пограничных пунктов с Албанией, Сербией, Хорватией, Боснией и Герцеговиной.

Запрещен пассажиров въезд из Словении, Германии, Франции, Дании и выезд в эти страны тоже запрещен. Приостановлено авиасообщение со Швейцарией — самолеты не могут ни вылетать, ни влетать в страну.

Также запрещены все массовые мероприятия, собрания, посещения больных, заход круизных лайнеров и яхт.

Работодателям рекомендовали перевести по возможности сотрудников на домашний режим работы.