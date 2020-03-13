Киев, , 17:42 — REGNUM Даже Россия не признала «так называемые ОРДЛО» (так на Украине называют ДНР и ЛНР. — Ред.), поэтому ни о каком признании со стороны Киева и речи быть не может, заявил на брифинге 13 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Поясняя журналистам создание консультативного совета для переговоров с республиками Донбасса, он заявил, что речь идет о создании некой платформы, на которой граждане Украины — которые проживают сегодня как на контролируемой территории, так и на территории неконтролируемой, — смогут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей.

«Хочу подчеркнуть, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО их признания, не существует. Никаких прямых переговоров — об этом речи не идет», — отметил Ермак.

«Что такое признание? Признание — это юридический факт, юридическое действие и, как вы знаете, сегодня даже Россия не признала», — добавил глава офиса Зеленского.

Также Ермак заявил, что в создаваемый консультативный совет со стороны Украины войдут «настоящие специалисты и патриотически настроенные люди, которые являются авторитетами сегодня в Украине и в мире».

ИА REGNUM напоминает, что договоренности о создании консультативного совета были подписаны в Киеве 11 марта. На Украине многие эксперты и политики заявили, что таким образом Киев фактически признает республики Донбасса субъектом переговоров и выходит на прямые переговоры.

Народный депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность», экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович подал в силовые органы заявление о совершении государственной измены главой офиса президента Андреем Ермаком и экс-президентом Леонидом Кучмой, одобрившим соответствующую инициативу. Также к ответственности полагается привлечь и президента Зеленского.