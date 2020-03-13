Москва, , 17:32 — REGNUM Положение России в международной политике серьёзно изменилось с момента принятия Конституции 1993 года, и нынешние изменения Основного закона призваны эти реалии отразить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае, председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

«Что люди отмечают в дискуссиях, обращаясь к нам в общественную палату? Люди вспоминают период, когда принималась Конституция 1993 года, буквально спустя два месяца после того, как чуть не случился переворот в нашей стране. Все подчёркивали, что именно в тот период было серьёзное влияние так называемых «партнёров» из-за океана на высшее руководство страны», — заявил Белоглазов.

«Мы приняли эту Конституцию, жили по ней до сегодняшнего дня. Сейчас ситуация в России изменилась, мы действительно стали по-настоящему независимым государством и очень здорово, что предложения, которые будут внесены в итоге в Конституцию, выдвигались в том числе от простых жителей нашей страны, жителей Хабаровского края. И окончательное решение будут принимать эти жители путём голосования», — подчеркнул он.

Он напомнил, что общественные палаты России будут готовить наблюдателей, которые проследят за голосованием по поправкам к Конституции.

«Выборы Хабаровского края показывают, что у нас всё проходит прозрачно и легитимно. Опыт у общественной палаты Хабаровского края есть на выборах президента в марте 2018 года, и это очень сильно нам поможет 22 апреля. Хочу отметить, что в марте 2018 года здесь были представители миссии ОБСЕ, иностранных государств. Они посмотрели, как проходят выборы, подготовка к голосованию. Эти эксперты отметили, что действительно всё организовано на хорошем уровне. Люди проголосовали без какого-либо давления, а процедура демократична и прозрачна», — добавил Белоглазов.