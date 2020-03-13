Кострома, , 17:23 — REGNUM Председатель Правительства России Михаил Мишустин обозначил главные проблемы Костромской области — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам состоялась сегодня, 13 марта, в стенах администрации региона.

Михаил Мишустин Фото администрации Костромской области

В числе вопросов, «чувствительных для населения», Мишустин отметил ситуацию с зарплатами учителей, доступностью медицины и количеством среднего медицинского персонала в регионе:

«Есть немало проблем, которые касаются достаточно чувствительных для населения вопросов. Это прежде всего ситуация с уровнем жизни, доступностью медицины, качеством образования. Уровень зарплат работников образовательных учреждений, среднего медицинского персонала здесь, к сожалению, меньше (чем в среднем по России). Есть вопросы, связанные с тем, что мало мест в школах, и дети учатся в две смены. Все эти проблемы необходимо решать.»

Особое внимание премьер уделил ЖХК, медицине и газификации:

«Большинство коммунальных сетей и очистительных сооружений изношены… Достаточно медленно идет газификация населенных пунктов: XXI век, центр России, не север, а люди живут здесь без газа в домах. Это просто непозволительно, такого не должно быть. Получается, что регион с богатейшей историей и хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больницах, построенных еще при царе-батюшке. Это не просто грустно, это недопустимо.»

На встрече обсуждались и положительные моменты. Так, Михаил Мишустин отметил, что в прошлом году темпы роста промышленного производства в Костромской области были втрое выше, чем общероссийские. Глава правительства сказал об улучшении инвестклимата, «неплохих» тенденциях в жилищном строительстве и розничной торговле.

Напомним, что ранее Мишустин посетил одну из костромских больниц и был шокирован ее состоянием. Известно, что в этот момент его сопровождал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На заседании в здании Костромской областной администрации присутствовал министр энергетики Александр Новак и представители «Газпрома» и «Новатэка».

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