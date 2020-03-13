Кострома, 13 марта 2020, 17:23 — REGNUM Председатель Правительства России Михаил Мишустин обозначил главные проблемы Костромской области — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам состоялась сегодня, 13 марта, в стенах администрации региона.
В числе вопросов, «чувствительных для населения», Мишустин отметил ситуацию с зарплатами учителей, доступностью медицины и количеством среднего медицинского персонала в регионе:
Особое внимание премьер уделил ЖХК, медицине и газификации:
На встрече обсуждались и положительные моменты. Так, Михаил Мишустин отметил, что в прошлом году темпы роста промышленного производства в Костромской области были втрое выше, чем общероссийские. Глава правительства сказал об улучшении инвестклимата, «неплохих» тенденциях в жилищном строительстве и розничной торговле.
Напомним, что ранее Мишустин посетил одну из костромских больниц и был шокирован ее состоянием. Известно, что в этот момент его сопровождал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На заседании в здании Костромской областной администрации присутствовал министр энергетики Александр Новак и представители «Газпрома» и «Новатэка».
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