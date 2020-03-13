Бухарест, , 17:41 — REGNUM Поручение сформировать новое правительство Румынии дано 13 марта временному премьер-министру страны Лудовику Орбану, сообщает Reuters.

Соответствующее распоряжение выпустил 13 марта румынский президент Клаус Йоханнис. По его словам, 14 марта должно пройти голосование по поводу нового состава кабинета министров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне затянувшегося политического кризиса в Румынии Орбан в конце февраля объявил о своей отставке. Пока он находится в статусе временного премьер-министра.

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