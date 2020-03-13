Рига, , 17:15 — REGNUM Правительство Латвии готово выделить испытывающим трудности из-за коронавируса компаниям один миллиард евро. Об этом, как пишет портал LSM, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Банка Латвии Мариньшем Казаком и министром финансов Янисом Рейрсом.

«Латвия рассматривает данную ситуацию как краткосрочный кризис и считает, что через два месяца экономика опять вернётся к росту», — сказал латвийский премьер-министр.

По его словам, на счетах госкассы есть необходимая для оказания помощи сумма. Речь не идёт о прямых дотациях.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Латвии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом COVID-19.