Москва, , 17:11 — REGNUM Поправки к Конституции России вызвали не просто интерес к Основному закону в российском обществе, но и привлекли внимание к процессу конституционной реформы на каждой его стадии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 марта заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Поутремский.

«Поправки в Конституцию, тема с Конституцией сейчас является основной внутриполитической темой — и достаточно резонансной. Видна очень высокая осведомлённость о том, что будет голосование, о том, что собой представляет этот процесс. Плюс достаточно высокая поддержка самих поправок», — заявил Поутремский.